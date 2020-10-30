上銀科技獲准辦理現金增資12,000張，每股發行價格訂為195元，預計募資23.4億元。法人預估，上銀10、11月每月合併營收上看20億元，前10月合併營收可望由負轉正，第四季合併營收年增幅45％～46％，全年合併營收小幅成長。

今(30)日股價不捧場，下跌4.5元而以265.0元開出，最低下殺至256.0元，獲買盤敲進而拉回，目前股價仍呈現走跌。

上銀以償還銀行貸款，改善財務結構為由，獲准辦理現金增資12,000張，29日依據收盤價269.5元，下跌6.0元，計算出每股發行價格為195元，11月11日為現金增資認股基準日。

歐美疫情再起，外界憂心將影響上銀接單及出貨。據指出，上銀德國分公司接單及出貨已回升至疫情前水準，義大利疫情還有待觀察。大陸汽車及工具機需求增溫，上銀滾珠螺桿及線性滑軌湧現短急單，線性滑軌在手訂單能見度1～1.5個月，滾珠螺桿訂單能見度增溫而達2個月。上銀10、11月每月安排出貨20億元，12月歐美客戶會可能因疫情再起、放聖誕節及新年而放緩拉貨速度，讓上銀集團總裁卓永財期望今年兩位數成長目標，面臨極大考驗。

法人預估，上銀第四季合併營收58～59億元，比去年同期成長45％～46％，全年合併營收年增幅不到一成。

(工商 )