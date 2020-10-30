巴黎新冠封城前大逃亡 車陣綿延數百英里

成千上萬巴黎人趁著法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下令實施的全國新封城令實施前，爭先恐後逃離當地，出現令人嘆為觀止的大塞車。

馬克宏28日宣布，由於第二波新冠疫情發展超出預期，因此從30日凌晨0時起，全國將正式實施二度封城，至少會持續到12月1日，可是學校不會關閉，而要出門的民眾需要出示證明。

據《每日郵報》（Daily Mail）30日報導，推特上張貼的影片顯示，大批巴黎人紛紛逃離這座大城，以避免晚上9點的宵禁，還有午夜即將開始實施的第二次封城令。夜裡汽車喇叭聲此起彼落，社群媒體用戶估計，延綿的車陣長達數百計英里，大家一心只想逃離當地。

Huge Paris traffic jam as drivers attempt to leave before lockdown https://t.co/1ZVK4xoEVY via @MailOnline — Dick CHENG (@lukedickcheng) October 30, 2020

巴黎3月曾因新冠肺炎引發恐慌性搶購風潮，如今因為封城，搶購風潮再現。（美聯社）

此外，也有人把握最後機會，趁著酒吧和餐廳關閉前，趕緊和親朋好友同聚。至於在超市，3月歐洲新冠恐慌大搶購的場景再現，貨架上所有的商品幾乎都被一掃而空。民眾狂買義大利麵和衛生紙，還有人為了為期約1個月的新封城，在美容院和髮廊外大排長龍，好剪封城前的最後一次頭髮。

法國衛生部長昨天警告，可能有多達100萬人會感染新冠肺炎。另一方面，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）擴大戴口罩的規定，連只有6歲的小學生也必須戴口罩。雖然法國學校仍維持開放，但成人必須待在家的措施仍和春天一樣嚴格，無論是出門購物，上醫療院所，或是一天外出運動一小時，都必須要有書面文件證明才能通行。

(中時新聞網)