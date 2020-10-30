美國總統大選各家民調皆顯示，代表民主黨的拜登持續穩定領先代表共和黨的川普，拜登選情一片看好。但美國山姆休士頓州立大學（Sam Houston State University）政治系助理教授翁履中卻直言，現在唯一要擔心的就是拜登的身體狀況。因為從川普不斷到各地造勢，可看出他的策略就是主打「戰勝病毒」後的強健體魄；反觀拜登相對低調，一旦他的身體出現狀況，其副手候選人賀錦麗的聲勢無法與川普抗衡，將可能讓川普「逆轉勝」。

翁履中接受香港媒體《中評社》專訪表示，台灣一面倒支持川普的態勢與美國迥然不同。從2018年期中選舉可看出，過去對美國人而言，「經濟」是最重要的事，所以在各大主流媒體狂攻川普下，民主黨選舉不但未勇奪參眾兩院還意外敗北；然而今年因疫情之故，不但失業率升高，川普提出的經濟刺激方案也未落實，導致民怨沸騰。

此外，翁履中指出，種族紛爭也是重傷川普的關鍵。何況特朗普上次贏的威州和康州近來都發生槍擊案，這些衝突都可能讓川普「被翻盤」，最終僅能寄望賓州和佛州。

至於選前一週會不會發生「大逆轉」？翁履中認為，從現在川普積極到各地去造勢的狀況可看出，他想透過接觸基層選民的傳統選舉手法來「凝聚基本盤」；反觀拜登在個人形象與疫情顧慮下相對低調，所以當前唯一可能導致翻盤的變數，就在於拜登的身體狀況。翁強調，一旦拜登身體出現問題，由副手候選人賀錦麗遞補，綜合個人與聲勢等因素，是絕對無法打敗川普的。

(中時新聞網)