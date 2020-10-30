台中市南屯區永春東路30日凌晨1時50分，警察局第四分局獲報有2輛車7、8人糾紛發生暴力事件，報案人19歲何男表示，與同車19歲友人張男，駕車載18歲友人等3人前往文心南五路一處釣蝦場找女友，深夜將汽車空催油門製造噪音，引起在場24歲謝姓等7、8名民眾不滿，駕駛2部自小客車尾隨於後，持棍棒將張、蔣等2人打傷，才發現他們來接的女友是認識朋友，馬上與17歲洪女，將張男姓被害人送往醫院救治後離開，警方快打部隊快速到場處理，將打人犯嫌到案後，依觸犯刑法150條聚眾施強暴脅迫罪將一干人等移送法辦。

警方表示，涉打人的謝姓犯嫌不爽何、張男等人深夜開車於釣蝦場附近道路空催油門，製造噪音進而尾隨施暴，待施暴後才知其身分為所認識洪女的友人時，始知糗大而將其中張男送醫後離去。

警方說，獲報後立即啟動快打警力32名到場，火速掌握打人犯嫌的身分及其所駕駛車輛，以車追人將涉嫌人迅速到案。

這起因疑不爽被害人深夜催油門，認為挑釁引發糾紛，警第四分局表示，雖然警方到場打人犯嫌已逃離，但警方在初獲報時不敢掉以輕心，由副分局長王偉益帶隊出動快打警力32人到場，打人犯嫌到案後，依觸犯刑法150條聚眾施強暴脅迫罪將一干人等移送法辦。

台中市南屯區永春東路30日凌晨1時50分，警察局第四分局獲報，有2輛車7、8人糾紛發生暴力事件。（民眾提供／盧金足台中傳真）

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