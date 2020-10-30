第一金控董座人選，最快30日定案，據了解，目前可能人選除了目前代理董事長職務的第一銀行總經理鄭美玲、第一金控總經理林謙浩，以及台企銀董事長黃博怡三位人選之外，新傳出可能會從台銀借將，由台銀總經理邱月琴轉換跑道出任，最後第一金控及一銀董座可能會從上述人選中擇一。

台銀目前握有數家公股金控的股權，包括一銀、兆豐、台企銀、華銀等等，本身就握有一銀股權，亦長年參與第一金、一銀董事會，因此對於一銀的業務也有相當的了解，因此在考慮第一金控及一銀董座人選時，台銀的經營高層亦在考量名單之列，而邱月琴一路從台銀基層作起，在各項政策業務配合上也可圈可點，使邱月琴亦入列第一金控及銀行董座被考量人選之一。

而倘若一銀總經理鄭美玲內升，由於她是一銀基層出身，且主掌包括國外、授信、財務等多部門業務，因此不論是專業度或是對一銀本身的了解，均為其強項。決策高層在人選最後如何決定，最快今日見分曉。

(工商 )