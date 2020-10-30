友銓電子（5321）董事會通過重大決議，擬投資新台幣3000萬元收購開發出行動支付App「fasney」的美而快電商金融科技股份有限公司，成為友銓旗下100％子公司；友銓表示，「fasney」將提供公司旗下各電商服飾品牌超過170萬會員一個更無負擔的支付方式，公司預期「fasney」主打的「先享受，後支付」的金融科技服務功能可望大幅提升平均客單價，推升營運成長，未來並將積極採取異業結盟，期進一步貢獻公司獲利。

近年來「金融科技Fintech（Financial Technology）」獲得全球廣泛的討論及應用，透過科技提升金融服務的效率，催生出多種新型態的金融服務模式，友銓表示，美而快電商金融科技公司即結合電商、租賃、銀行、創意等產業，致力透過科技補足傳統個人金融的缺口，目前已開發完成的行動支付App「fasney」，無須綁定信用卡及銀行帳戶，通過線上實名驗證，即可透過付款條碼即可快速完成結帳；fasney「無卡支付」的付款方式，將提供消費者於網路購物更便利多元且安全的結帳方式。

友銓進一步表示，目前購買旗下品牌服飾商品的消費者有高達70％是選擇超商取貨付款，代表非現金的付款方式仍有極大商機，公司看準「金融小白的消費潛力」及行動支付便利性，能對服飾電商的成長有明顯刺激作用，加上旗下PAZZO、Meier.Q、Mercci22、Miyuki、GENQUO等品牌總會員數超過170萬人的基礎下可發揮更高綜效，是此次購併美而快電商金融科技公司的最主要原因。

友銓指出fasney已和旗下品牌完成支付系統介接，並於九月起開放會員使用「fasney」結帳，上線甫一個月，旗下各品牌透過「fasney」成交的平均客單價也較其他支付方式高出10％至25％不等，且新會員的比例也較其它行動支付高，在客單價、新會員方面皆超越原先的預期成效。

友銓表示，此次購併美而快電商金融科技公司，其「fasney」將持續優化風控系統、拓展合作商家，並與金融機構策略聯盟，為目標客戶提供貸款、理財商品等普惠金融服務，增加交易手續費及金融服務費之收入；公司進一步表示，在新冠肺炎疫情的持續延燒下，已占整體營收占比達將近7成的電商服飾業務可望伴隨「宅經濟」商機發酵持續茁壯，「fasney」將有機會成為公司新一波成長動能，未來並將積極採取異業結盟，期進一步貢獻公司獲利。

(工商 )