網路流傳「香菜水利尿、助排毒，腎病友多喝香菜水可降低腎臟毒素，減少洗腎次數。」這是真的嗎？新光醫院腎臟科張瑞廷醫師表示，香菜僅為食品而非藥品，無法取代洗腎效果，且香菜的鉀含量高，過量食用可能引發高血鉀症，提醒腎病友切勿聽信不實傳言，以免加重腎臟負擔。

很多人喜歡吃香菜，也有一群人對香菜避之唯恐不及，其實小小一株香菜富含多種營養成分，不僅有助整腸健胃，還有促進消化、利尿之效；然而，網傳「香菜水有助於排毒，可減少洗腎次數」真有這種效果嗎？張瑞廷醫師表示，腎臟病友萬萬不可輕易嘗試！

張瑞廷醫師進一步說明，香菜是食品而非藥品，並無法取代正規的醫療處置；此外，香菜的含鉀量高，若長期大量食用恐導致體內累積過多鉀離子，不僅會加重腎臟代謝負擔、加重治療的困難度，還可能進而引發高血鉀症，造成肺水腫、心律不整、呼吸衰竭等嚴重後果，甚至危及生命安全。

張瑞廷醫師叮嚀，洗腎病友的腎臟機能已經受損無法恢復，因此日常飲食更要小心謹慎，才不會因營養失調而加重腎臟的負荷。

(圖/健談提供)

香菜水對於健康無虞者或許可藉由利尿而促進體內毒素的代謝、排出，但對於腎臟功能不良者卻不可一視同仁，稍有不慎就可能讓自己的健康遭受惡化風險。提醒腎病友們勿聽信不實傳言，若想要嘗試任何食療方法之前，最好先諮詢醫師的專業意見，才能確保自己的健康。(網頁編輯梁惠明)

洗腎相關問題，建議諮詢「腎臟科」

專家諮詢：新光醫院腎臟科 張瑞廷醫師

(中時新聞網)