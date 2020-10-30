斯亞自《我愛黑澀會》嶄露頭角，精湛舞藝令人印象深刻。活躍在演藝圈的她，時常在社群網站上分享她的近況。昨(29日)，斯亞有感而發，寫了一篇長文，對於27歲已被人定位成老妹、大嬸深感疑惑，甚至覺得社會對女性未免也太嚴苛。

斯亞在貼文中說，我27歲就已經被說成是老妹了，甚至被說是大嬸？哇真的嚇到我，我是真的很想問會有人說一個27歲的男生 老男人嗎？或是阿伯？所以意思是 從27歲以後的全都是老女人？由斯亞這一番言論看來，對於27歲被冠上老妹這一件事，讓她十分在意。

斯亞在貼文中也說，她努力保養、維持在佳最佳狀，從臉部到身體，花在保養品上的費用等於很多人1、2個月的薪水，更不要說醫美雷射、電波保養；但他這麼努力維持最佳狀態，還是會被說整型、變得很奇怪…等等的各種批評，這也讓她相當不解。

文末她更呼籲女網友們，羅馬不是一天造成的，你看到的美好事物都是日積月累的努力累積下來的，女孩們加油！社會用年齡拴住我們，但我們可以不拴住自己。

(中時新聞網)