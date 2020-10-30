NCC以國家安全等理由，對中天新聞台換照案召開聽證會，但國安局長邱國正昨澄清國安局沒有介入，也未提供資料，形同打臉NCC。對此，國民黨立委陳玉珍今表示，國安局長算是中立，有講出實話，「NCC真的要慎重思考，蔡英文的一世英明會不會毀在你們手上。」

NCC在10月26日召開聽證會當天所發出新聞稿指出，「考量中天新聞台換照案攸關國家安全、產業整體發展、公共秩序、閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質、勞動權益等情事，爰依該會109年9月23日第928次委員會決議及行政程序法第55條、第107條規定舉行聽證會。」新聞稿直接將「國家安全」列為第一項議題，顯示「國家安全」是NCC審查中天新聞台的重點。

面對NCC宣稱中天新聞台的審照案涉及國安，但主責國家安全的最高機構「國安局」，是否曾被諮詢、參與或提供NCC資料？國安局長邱國正昨在立法院表示，NCC曾邀請國安局出席26日聽證會，但國安局沒有介入，也沒有提供資料給NCC。邱國正更說，國家安全是很大的帽子，國安局內部界定中天新聞換照案為一議題討論，該案並未造成人心惶惶。

面對國安局認證中天換照沒有國安問題，國民黨立委陳玉珍表示，一個民主的國家，不能沒有證據就隨便扣人國家安全的大帽子，不然就是回到早年的警總時代，只要說了國家不想聽的話，國家一不高興就可以說你危害國家安全，台灣還要回到那樣的社會嗎？

陳玉珍說，今天NCC要用「國安大帽子」扣在中天頭上，改天當中天被除掉了，下一家不滿意的是誰？不要覺得三立不可能、民視不可能，因為政府只會一步步剝奪人的權利，「今天不滿意中天，之後任何一個國家安全大帽子扣過來，也可以砍掉在場的每一家媒體。」因此，絕對不能容許獨立機關假裝獨立、假裝中立。

陳玉珍強調，民主時代是言論自由，NCC卻如此隨便扣人家國家安全的帽子，「國安局長還算是中立，有講出實話」，「我想NCC真的要慎重思考，蔡英文的一世英明會不會毀在你們手上。」

(中時 )