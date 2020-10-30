新冠肺炎肆虐全球，數個月內奪走百萬人性命，確診人數更超過4千多萬，相較防疫有成的台灣，僅有7例確診死亡案例，這也讓曾榮獲兩座奧斯卡金像獎殊榮的美國歌手芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand），公開發文大讚蔡英文總統具「真正領導力」。

眼見台灣防疫有成，可以說是成為全球借鏡，芭芭拉史翠珊早在4月就曾公開肯定台灣抗疫作為，更直呼「台灣，到底是怎麼做到的？」日前又再度於推特發文表示：「台灣人口將近2千4百萬的國家，僅有7例新冠肺炎確診死亡，可以看出真正的領導能力，就如令人讚嘆的台灣女總統蔡英文。」接著更標記蔡英文推特帳號，直接讚揚她領導有方。

芭芭拉史翠珊推特全文。（圖／芭芭拉史翠珊推特）

過了15分鐘之後，芭芭拉史翠珊再度於推特發文，更附上4月的新聞報導，接著強調蔡英文樂於與全世界分享台灣的防疫經驗，並反問川普是否不樂意接受女性總統的建議呢？也呼籲世界各國借鏡台灣防疫措施，貼文一發布也立刻引起全球網友議論。

不過有網友指出，芭芭拉史翠珊發布這篇貼文，主要是想藉此諷刺美國防疫措施，對於有人質疑台灣是否也隱匿疫情？有網友跳出來反駁：「我人在台灣時是疫情最險峻之際，當時就看出防疫卓越的成效」，接著更要求質疑的人拿出指控的證據。

(中時新聞網)