知名實況主丁特直播時收到恐嚇威脅，甚至揚言要他死，讓丁特十分害怕，更提到由於家裡離館長被槍擊的地點接近，認為那區域卻讓人感到不安，感覺生命受到威脅，而律師也已經著手進行處理，到警察局做筆錄要進一步調查，準備告上法庭。

日前一名網友Pusis Stu在丁特開直播時威脅，「我要讓你死，丁特，明天不要出門」，隨後又解釋，「剛剛朋友亂搞，我代替他們道歉，對不起。」但丁特早已嚇壞並不領情，反而開嗆，「法院見啦，去你X，隨隨便便在路上（網路上）說要殺人，台灣沒王法了是吧？」

網友見丁特不肯罷休，又惱羞成怒說，「我是真的有這個能力讓大家死，我已經講了，我代替我朋友道歉，到此為止了，大家各退一步吧，謝謝。」丁特表示，由於家裡住在離館長槍擊案健身房距離約5分鐘的地方，因此他怕到連握滑鼠都在抖，還用家具擋在門口，先準備好水果刀自保。

網友威脅丁特要他死。（圖／翻攝自Dinter YouTube）

丁特立刻請到律師來處理。（圖／翻攝自Dinter YouTube）

丁特也聯絡了律師，在等待過程中，還一度需要吃藥讓自己冷靜，律師到場後指出會謹慎處理此事，因為不知道對方對丁特了解多少，所以還是要先報案處理，而這個案件也已經涉及恐嚇罪，目前丁特已經做完相關筆錄，也提到他實況6年，被恐嚇是第一次，而他決定提告就是絕不姑息這種惡意行為。

(中時新聞網)