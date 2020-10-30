長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，因為「台灣安全才選擇來台就讀」，不料卻在28日晚上8時許自學校返回宿舍途中，遭梁姓兇嫌擄走殺害棄屍高雄阿蓮山區，斷魂認為「最安全」的台灣異國。消息傳回馬國，成了該國多家媒體的頭條新聞，當地網友也紛紛留言痛罵：「台灣殺人不會判死刑」、「台灣很人變態佬」。

馬來西亞「中國報」引述國內媒體刊登鍾女在台遇害被消息，自鍾女28日晚上失蹤、警方29日逮捕梁姓嫌犯，到梁嫌坦承犯案擄人行兇過程，都與台灣同步報導。

鍾女於10月28日晚上8時47分許，行經台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走後即失去蹤影。警方獲報，在長榮大學附近偏僻道路、鍾女失蹤的地方發現1隻女鞋掉落，經調閱從監視器影像及查訪，發現1部紅色自小客車行跡可疑涉有重嫌，循線查出28歲梁姓男子涉案。

檢警在梁嫌車內發現不明血跡及一袋內衣褲，將人帶回偵訊，於29日傍晚9時許坦承勒斃女大生，棄屍在高雄阿蓮一處山區，伴屍19小時後才離去，邊坡發現女大生遺體，當時全身只穿著內褲，脖上被套麻繩。

破案後，鍾女一名女同學在台灣媒體的一則相關報導留言：「她（鍾女）之前跟我說，選擇台灣（就讀）是因為台灣安全」。結果鍾女卻在她認為最安全的台灣，馬國網友覺得諷刺，更有人氣的留言飆罵。

馬國網友留言罵台灣殺人不用判死刑。（國／翻攝自馬西亞「中國報」）。

馬國紛紛留言大罵「台灣精神病的人多」、「只要辯護律師說被告人服毒或患精神病，當庭無罪釋放」、「台灣殺人不會判死刑」、「台灣很多變態佬」、「馬上判死刑，不要再出來害人」，「因為自由人權，所以政府不作為？」、「台灣法官最會假仁假義，以可教化之名，最多把這些殺人凶徒關幾年又釋放出來，沒人會怕。」

但也網友理性的說「請不要在傷口上撒鹽，任何不幸的事情都關乎人性，而不是什麼国籍」、「女生自己也要處處小心，明知夜路就應結伴而行，現在說甚麽都太遲了，後人引以為戒吧」。

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

(中時新聞網)