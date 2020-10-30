美國執政黨共和黨今天表示，有駭客從威斯康辛州黨部的帳戶竊走230萬美元（約新台幣6575萬元）。這個帳戶裡的資金原是作為總統川普在威斯康辛州競選連任之用。

路透社報導，威斯康辛州共和黨表示，駭客的手法是竄改以共和黨供應商名義寄送的發貨單。

共和黨於10月22日發現可疑活動，23日通報聯邦調查局（FBI）。對此，聯邦調查局尚未回應記者詢問。

威斯康辛州共和黨主席希特（Andrew Hitt）在聲明中表示：「這些罪犯對本州黨部在選戰最後階段的運作，表現出一定程度的熟悉，才能犯下這起案件。」

2016年總統大選時，川普在威斯康辛州以些微差距險勝當時的民主黨籍對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）；在今年11月3日大選中，這個搖擺州也仍具決定勝負的關鍵地位，川普和民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）都在這一州強力動員。

根據路透社與市調機構易普索（Ipsos）於10月20日到26日執行的調查，拜登在威斯康辛州穩占53%支持率，顯著勝於川普的44%。

(中央社)