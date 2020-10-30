聯電(2303)周四公布雙利多，就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，以及法說會公布第3季亮麗財報，但今日開低，股價跌0.95元為32元。

在法說會後，聯電ADR周四收低，收盤5.44美元，跌0.08美元，跌幅1.45%，換算每股為台幣31.46元。聯電周四在台股收盤價為32.95元。

聯電周四一早即公告就美國司法部起訴公司違反聯邦營業秘密保護法案件，已與司法部達成和解，承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府6000萬美元(約合新台幣17.17億元)罰金。聯電於法說會中表示，罰金已認列在第三季財報中。

聯電昨日召開線上法說會，估第四季晶圓出貨量季增1-2%，平均銷售價格(ASP)成長1%，由此估第四季營收將季增2-3%，但受匯兌因素影響，將略影響第四季毛利率。聯電表示，8吋晶圓代工需求暢旺，產能滿載，明年價格將調漲。

聯電第3季歸屬母公司淨利91.1億元，創14年多來新高，每股純益0.75元。

聯電第3季營收448.7億元，較第2季再增加1.1%，改寫歷史新高紀錄，因新台幣升值影響，毛利率21.8%，較第2季下滑1.3個百分點。在旗下薄膜太陽能子公司聯相光電處分廠房挹注下，聯電第3季獲利攀高，營業利益71.33億元，季增22%，歸屬母公司淨利91.1億元，季增36.3%，創14年多來新高，每股純益0.75元。

聯電前3季營收1315.25億元，年增23.7%，毛利率21.4%，較去年同期拉升7.9個百分點，歸屬母公司淨利179.94億元，年增206.5%，每股純益1.5元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，居家上班與在家學習帶動的消費性和電腦相關應用需求，將持續推升晶圓出貨溫和增長。王石並說，產業供需動態已轉向對晶圓代工廠較有利，將在強化客戶關係及股東利益中尋求平衡，確保公司長期發展。

(時報資訊)