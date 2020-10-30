歐股周四收低。歐洲央行宣布維持其超寬鬆政策不變，暗示在12月會有更多支持，隨後歐股觸及周四交易日的低點，一度跌1%。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.41點或-0.12%，為341.76點。

在新一波疫情下，歐洲央行頂住更多刺激的壓力，但是提出最清晰的暗示，在12月的下次會議中將有新的寬鬆政策。市場認為，即使央行周四沒有改變立場，但是不表示央行對當前環境感到滿意。

股票市場正在承受新一波傳染上升的風險，歐洲央行到12月時的壓力會更大，現在的問題是，央行目前擁有的工具是否足夠於滿足市場和支援受創經濟。

而前一個交易日的周三，歐股飽受德法兩國進行全國大封鎖的消息，出現賣壓。德國DAX走出近五個月的低點，在電信和科技股支撐下周四出現反彈0.3%。

西班牙IBEX指數跌1%，來到近七個月新低。西班牙央行呼籲歐盟採取更大膽的回應，協助企業和家戶抵抗疫情危機，並警告銀行部門的穩定性出現危機。

得益於ASM股價上揚6.5%，歐股科技部門上升1.1。該荷蘭半導體設備製造商調高第四季展望。

荷蘭皇家殼牌石油(Shell)上漲3.6%，該公司第三季獲利優於預期，調高股利。因之，雖然油價下跌，但歐股能源部門還是上漲了1%。

歐股旅遊部門盤中出現近三周最大漲勢。Flutter娛樂大漲8.3%，該公司可能加入泛歐50藍籌股指數。

電信股因諾基亞的大跌而下滑。諾基亞撤回全年獲利財測，周四大跌18.5%。

(時報資訊)