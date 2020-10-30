買氣疲軟，打壓LME期鎳跌1.3%；因歐洲冠狀病毒(COVID-19)病例激增，令多國實施第二波封鎖限制，致市場擔憂影響經濟發展，恐抑制金屬需求下降，使投資人買氣疲軟，進而打壓基本金屬期貨多數下跌，其中期鎳跌1.3%，為跌幅最重之金屬。

分析師表示，若美國總統川普(Donald Trump)順利連任，恐令金屬走勢承壓，因他與中國的關係持續緊張，反之，若拜登獲勝，可望緩解市場緊張氛圍，屆時對基本金屬市場可能提供一定支撐。

周四(10/29)報價，期鎳下跌201美元，報每公噸15532美元；期錫下跌107美元，報每公噸17822美元；期鋅上漲2.5美元，報每公噸2531.5美元；期鋁下跌6.5美元，報每公噸1803美元；期銅下跌18.5美元，報每公噸6729.5美元；期鉛上漲47美元，報每公噸1840.5美元。(商品行情網)

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