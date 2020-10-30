IC測試廠欣銓(3264)2020年第三季合併營收創高、本業獲利持穩高檔，惟因所得稅費用增加，使稅後淨利較第二季新高微減、仍以4.55億元改寫次高，每股盈餘（EPS）0.97元。累計前三季合併營收68.78億元、稅後淨利12.33億元、每股盈餘2.62元，齊創同期新高。

欣銓第三季合併營收創25.24億元新高，季增10.95％、年增17.18％。毛利率續升至36.07％，創近2年高點，惟營業費用比升至12.76％，高於第二季11.32％及去年同期12.02％，使營益率23.3％，略低於第二季23.74％、優於去年同期21.56％，維持高檔水準。

在業外轉虧的不利影響下，欣銓第三季稅前獲利仍創5.79億元新高，季增3.95％、年增29.65％。惟因所得稅費用大增逾2成，致使稅後淨利4.55億元，季減0.17％、仍年增30.28％，改寫歷史次高，每股盈餘0.97元，持平第二季創下的14年高點。

累計欣銓前三季合併營收68.78億元、年增16.41％，續創同期新高，毛利率34.27％、營益率22.31％，雙創近10年同期高點。配合業外轉虧為盈，稅後淨利12.33億元、年增達55.65％，每股盈餘2.62元，雙創同期新高。

欣銓先前法說時表示，新冠肺炎疫情帶動在家工作需求，加上5G基地台等前置建設需求顯現，今年射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，帶動今年營運成長動能暢旺。由於訂單能見度維持穩健，預期下半年營運可望維持穩健成長。

投顧法人認為，為避免新冠肺炎疫情影響生產鏈，國際整合元件製造廠（IDM）下半年持續擴大委外訂單，欣銓受惠5G及射頻（RF）、網路通訊、記憶體、微控制器等測試訂單湧現，第三季成長表現符合預期，下半年營運展望持續樂觀。

(時報資訊)