疫情惡化，周四倫敦原油期貨續跌近4%；隨著歐洲新冠疫情影響程度加劇，法國宣布實施全國防疫措施，除了將宵禁時間提早，甚至不排除下達全國居家令。德國亦在未來一個月，要求關閉國內酒吧、餐廳及劇院。
此外，OPEC成員國利比亞不斷增加原油供應；據消息人士透露，利比亞目前產量為68萬桶/日，預計未來幾周產量將升至100萬桶/日，這使得石油輸出國組織(OPEC)及其產油國聯盟(OPEC+)將密切關注日益惡化的需求前景，預計將於11月底召開會議，制定產量政策。其中美國原油跌幅3.3%，倫敦原油跌幅3.8%。
美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌1.22美元，報每桶36.17美元；11月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.09美元；11月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.05美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.47美元，報每桶37.65美元。(商品行情網)
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