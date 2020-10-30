系微(6231)宣布加入Compute Express Link(CXL)快速互連標準組織協會，CXL被設計為高速通訊的產業開放標準介面，能在CPU和工作負載加速器(如GPU、FPGA)之間建立高速、低延遲的相互連結，以達到更高效能，並解決CPU和專用加速器的運算密集型工作負載中的傳輸瓶頸以支援像人工智慧及機器學習等新興應用。

此全新高速CPU至裝置，以及CPU至記憶體的互連技術採用基於第五代PCI Express 5.0(PCIe)基礎架構，其涵蓋增加的新協定可實現更高效的資料傳輸和內存管理，從而有助於帶來更高的效益，例如提高性能、減少軟體堆疊複雜性並降低整體系統成本。當明年伺服器硬體設備全面採用PCIe 5.0與CXL推出上市時，系微旗艦產品-InsydeH2O UEFI BIOS解決方案將可提供此新規範的完善韌體支援。

系微資料中心與嵌入式系統工程部副總經理Mohamad Saleh先生表示，成為CXL產業聯盟成員之一，將能共同為伺服器制定新的開放規範以推動該標準向前發展，客戶也能夠仰賴我們對這項重要新科技的全面支援，來協助他們加速實現其下一代資料中心伺服器平台的創新設計。

(時報資訊)