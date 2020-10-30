谷歌母公司Alphabet上季廣告業務強勁增長，營收與獲利均超出市場預期，緩解了新冠肺炎疫情導致企業廣告支出下滑的擔憂，受此激勵，Alphabet周四盤後股價大漲6.50%，報1,658美元，稍早前一度飆漲9%。

Alphabet公布，第三季營收年增14%，為461.7億美元，優於市場預估的429.0億美元。每股盈餘為16.40美元，遠優於市場預期的11.29美元。

此外，Google Cloud營收為34.4億美元，超出市場估期的33.2億美元。YouTube廣告營收為50.4億美元，超出市場預估的43.9億美元。流量獲取成本（TAC）為81.7億美元，超出市場預估的76.6億美元。

雖然第二季營收首見下滑，但該公司第三季的表現全面擊敗市場預期。財報顯示，雖然其核心的廣告業務上季因客戶在疫情期間縮減支出而受到重創，但第三季強勁反彈。仰賴廣告業務的網路公司Pinterest與Snap先前亦公布了類似的強勁業績。

第三季Alphabet總廣告營收為371億美元，較去年同期的338億美元大幅成長。YouTube廣告營收成長尤為強勁，較去年同期增長32%。此外，「搜尋與其他」廣告營收年增6%。

Alphabet高層宣布，自第四季起，Google Cloud的營業利益數字將個別載明。執行長皮蔡（Sundar Pichai）表示，自下一季起，公司將公布雲端業務營利，跟進亞馬遜提供投資人更多財務細節的做法。

公司高層表示，YouTube的音樂和付費訂閱用戶已經突破3000萬，YouTube TV也擁有逾300萬個的訂閱用戶。

包括Pixel手機等硬體在內的谷歌「其他營收」達54.8億美元，較去年同期的40.5億美元大幅成長。包括自動駕駛車公司Waymo與生命科學部門Verily在內的「Other Bets」營收為1.78億美元，高於去年同期的1.55億美元。不過，Other Bets的營業虧損達11億美元，較去年同期的虧損9.41億美元擴大。

(時報資訊)