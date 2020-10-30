周四芝加哥穀物期貨多收黑，因擔憂新冠(COVID-19)大流行的影響，令美國穀物價格承壓，另外全球作物天氣的改善增加了壓力，其中玉米和小麥價格跌至兩周低點，大豆亦下跌並創下自10月19日以來的最低價。

分析師指出，因為出現新一波的新冠疫情，所有市場變得敏感緊張，令穀物市場波動加劇，加上美國大選存在不確定性。

據美國農業部發佈的周出口銷售報告顯示，截至2020年10月22日的一周，美國2020/21年度交貨的大豆淨銷售量比上周低了27%，比四周均值低了35%，玉米淨銷售量比上周高出23%，比四周均值高出56%。

巴西部分地區將出現降雨，給豆價構成一定的壓力。降雨將有助於大豆播種，提振大豆單產潛力。

終場11月大豆跌5.5美分，報1051.75美分，12月小麥跌5美分，報603.75美分，12月玉米跌3美分，報398.5美分，12月黃豆油跌0.36美分，報33.06美分，12月黃豆粉漲0.2美元，報376.9美元。(商品行情網)

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