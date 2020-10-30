越南中部遭逢30年嚴重洪災，至善越南工作站位於災情慘重的順化省，至善基金會第一時間，12 位同仁便投入賑濟工作，至今已經陸續調撥2萬美金作為災區人們急難救助用，截至10月26日，至善順化工作站團隊已經進行了22次水災救濟，為順化、廣治、廣平和河靜省提供6,709份救濟物品給難民災民。除了直接服務，至善工作團隊透過工作網絡，協助受災害的社區與外面連結資源。

中颱莫拉菲28日又直撲中越，這也是中越地區10月份第4個直接侵襲的颱風，該地區已經整整泡在水裡一個月了。根據聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，這次洪災，中越有超過150萬名兒童處於疾病和營養不良的威脅，失去教育的機會。

至善基金會副執行長武庭芳表示，至善的救濟行動還在持續著，但也開始規劃大水退去的工作，包括學校的復原、孩子的復學等，受到洪災影響，中越許多孩子無法進入學校接受教育，初估每校約要有1000美金經費以協助孩子繼續接受教育。捐款可洽至善基金會官網。

(中時 )