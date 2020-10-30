還沉浸在奪下生涯首冠喜悅的湖人中鋒「魔獸」霍華，如今暫時高興不起來了！因為霍華遭到自己12歲兒子布萊倫公開嗆聲，說他不是一個很負責任的父親，也讓霍華連忙澄清，「我並非不負責任的父親，目前我跟另一個兒子住在一起。」

儘管霍華到現在還沒結過婚，卻因私生活太亂，目前謠傳他至少擁有8到9個私生子，布萊倫是霍華跟前魔術啦啦隊里德生下的小孩，卻在近日公開控訴霍華棄養，「你根本不負責任，也從不跟我講話，從現在開始我恨你，我是真的恨你！」

面對布萊倫公開嗆聲，霍華只好無奈回應，「我不是那種透過網路或媒體批評別人的人，但當有人說我不是個好爸爸，我只好用這種方式回應。現在我跟另一個兒子住在一起，這證明我並非不負責任，至於我其他孩子，很不幸都被公開了。」

「我還沒跟布萊倫談過，我們之間發生很多事，但那都屬於私事，我不想公開，無論如何我都愛我的兒子，也不會不尊重他的母親，」霍華說，「總有一天我們會熬過這段日子，我們生活在黑人生命隨時受到威脅的時代，我不希望他出事。」

(中時 )