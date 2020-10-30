大陸A股三大股指30日開高，滬指漲0.18％，深成指漲0.18％，創業板漲0.34％。

類股表現上，註冊制次新股大跌，國安達、中胤時尚、熊貓乳品跌8％，松原股份、金春股份等跌超5％。白酒股早盤下挫，順鑫農業大跌9％，瀘州老窖跌4％，金種子酒、水井坊紛紛下挫。

5G概念股走強，欣天科技漲停，友訊達、會暢通訊、天孚通信、吉大通信、萬馬科技拉升。

港股恒指30日開跌0.21％，隨後跌幅擴大至0.5％，國企指數跌0.48％。新經濟概念股中，美團跌2.42％，騰訊控股跌1.24％，阿里巴巴跌0.86％。

港股蘋果概念股集體走弱，比亞迪電子跌3.15％，瑞聲科技跌2.5％，丘鈦科技跌近2％，此前蘋果公佈Q4業績，iPhone銷售疲軟。小米集團盤初漲幅擴大至5％，報22.9港元，小米在2020年第三季全球智慧手機市占率進入前三位。

(工商 )