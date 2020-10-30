蔡總統宣布含萊克多巴胺美豬開放進口以來，民進黨的誠信與黑箱決策備受質疑，執政黨甚至還要地方政府自廢武功，放棄零檢出政策與自治法規，對此國民黨立委李貴敏質疑，台灣的未來就是要做全球瘦肉精豬肉回收場嗎？國人連自求多福都不可得，形同次等公民，真是荒謬至極！

李貴敏表示，由於黑箱作業，中央配套措施一團亂，官員各行其是，朝令夕改，講話前後矛盾，連到底會不會有其他國家含萊克多巴胺豬肉進口來台都說不準。農委會主委陳吉仲公開說，僅有美國可能會有萊克多巴胺豬肉進口台灣；衛福部長陳時中則稱，不只美豬，其他國家含萊克多巴胺的豬都可以進口到台灣。官員連套招串供都懶得做，只想唬弄人民會萊豬管制、標示工作做好？

李貴敏指出，限制本國豬肉不得使用瘦肉精，卻開放其他各國使用瘦肉精的豬肉進口台灣，這不就是提供各國「超國民待遇」？對我們的產業及期待食安的民眾「次國民待遇」？這樣公平嗎？

李貴敏提醒，根據大法官785號解釋，國家對於人民健康有照顧的義務，也再次確認憲法保障人民的健康權。目前在農委會網站「主管法規查詢系統」中，乙型受體素（β-agonist）仍為動物用禁藥，依此萊克多巴胺在今天依舊是不得給動物使用的禁藥；在國內不得使用、不能夠檢出，標準當然就是零檢出。

李貴敏質疑，但民進黨政府卻意圖以一紙行政命令允許含禁藥殘留量的豬肉品進口？這不是明擺違憲、違法嗎？民進黨政府為何不回答，為什麼動物不可以吃萊克多巴胺，台灣豬不能吃，人卻可以吃？難道人比豬不如嗎？衛福部所謂「促進全民健康與福祉」的核心理念到哪去了？為什麼看不到衛福部為民把關，卻只見陳時中帶頭護航萊豬，還曾揚言要帶頭吃三個月，自詡為美豬代言人？

李貴敏還說，尤其蔡政府面對外來壓力懦弱退縮，自己擋不了萊豬進口，政務官誠信掃地也就算了，還用一紙違法的行政命令放任各國萊豬進口台灣；用盡手段強力打壓，要求地方自廢武功，配合開放，就是要逼全民吞下對人體有害的萊豬，讓台灣人民及子孫全然暴露在萊豬風險中！

李貴敏質疑，民進黨官員難道不知道《動物用藥品管理法》第5條規定，中央主管機關公告禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的動物用的藥品就是「禁藥」嗎？難道不知道同法第33條也規範「製造或輸入動物用偽藥或禁藥者，可處一年以上七年以下有期徒刑，併科新臺幣四百五十萬元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑」嗎？

李貴敏說，既然國家有保障人民健康的義務存在，既然萊克多巴胺會對人體產生傷害，對孕婦胎兒產生傷害，那未來這些故意過失，不法侵害人民權益的情況，國家是否要負賠償責任？國賠的錢從哪裡來？難道不還是我們老百姓的錢嗎？

就算是農委會要花100億挽救遭衝擊的養豬產業，李貴敏表示，這100億是民進黨的錢嗎？是這些民進黨政策決策者的錢嗎？不也是從老百姓口袋掏出來？從別人口袋拿出來的錢就可以隨便花嗎？不是把台灣人民當冤大頭嗎？這種政府，心中還有人民嗎？

所以，李貴敏總結，別再以為民進黨政府「笨」，其實應該是「壞」了！既然「禁」就是「零」容許，瘦肉精既是禁藥，就不會也不該有「安全容許量」！違反憲法或法律的行政命令，本身就是無效！民進黨政府及官員不惜違憲，違法亂紀，以國民健康為代價，黑箱決策都硬要過關，關鍵問題只有一個：拿全民健康及子孫延續作價，開放萊豬到底換了甚麼？

(中時 )