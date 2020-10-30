台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，因為「台灣安全才選擇來台就讀」，不料卻在28日晚上8時許自學校返回宿舍途中，遭梁姓兇嫌擄走殺害棄屍高雄阿蓮山區，斷魂認為「最安全」的台灣異國。對此台南市長黃偉哲說話了。

台南某大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日晚間從學校返回宿舍途中後就失聯，警方獲報追查無業的28歲梁姓男子涉隨機擄人，勒昏鍾女後強拖上車，鍾女過程中反抗，梁嫌疑用力過猛，被害人上車已無呼吸。消息傳出引起網友震撼，一位死者的女同學也在臉書悲傷留言：「她之前跟我說，選擇台灣（就讀）是因為台灣安全」。

警方29日下午3點獲報開始尋人，8點半查獲梁嫌，梁一度否認，警突破心防後，梁鬆口坦承殺人，供出棄屍阿蓮山區，警尋獲女大生遺體時，脖子仍套著麻繩、全身赤裸僅穿內褲，警方今早偵訊釐清犯案動機。

對於發生女大學生遭隨機殺人案，據了解，黃偉哲表示台南市警方積極偵辦，在24小時內掌握兇嫌，逮捕歸案；對於加強大學周遭治安，據相關人員轉述，黃偉哲也提出說明：

第一，要求更加強化警察局與校園的聯防安全系統，讓學校與警察局無距離、緊密合作。

第二，提高學生住宿租屋區域的見警率，同時加強路燈照明與監視錄影設備，以保障市民與學生的安全。

黃偉哲表示不捨這位女大學生的遭遇，也迅速將歹徒逮捕歸案，會更加強治安措施，給予市民和學生一個安全的城市。

至於有關9月30日長榮大學另一位陳姓女大學生遭妨害自由案，市府也聲明當時處置過程，說明資料如下:

一、該女大生於9月30日21時許行經案發路段時，遭不明男子從背後摀住嘴巴乙情，案發後陳女並未至警察機關報案，亦未向學校反映，僅告知租屋處房東女兒(莊小姐)，莊民知悉此事後，始向轄區大潭派出所反映上情。

二、大潭派出所獲悉本案後，主動積極調查，除前往案發地訪查，並擴大調閱周遭監視器，鎖定可疑車輛後，主動提供陳女指認，惟因現地燈光昏暗，陳女無法指認涉案對象及車輛。

三、10月29日21時30分陳女因知悉外籍女大生命案，才至大潭派出所報案，歸仁分局再次提供犯嫌車輛及影像予陳女指認，仍無法明確指認辨識，爰以妨害自由案件受理陳女報案。

(中時新聞網)