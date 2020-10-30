雪霸國家公園管理處今日（30日）指出，為進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道13.7公里至15.2公里路段，瀝青路面刨鋪改善工程，將於11月16日至11月19日，每天上午8時至下午6時封閉施工道路，屆時車輛將無法進入雪見遊憩區，雪見遊憩區於11月16至19日暫不開放遊客入園。

雪管處表示，若遇雨無法施工，道路施工封閉及雪見遊憩區休園時間將順延1周，改為11月23日至11月26日，原訂施工日11月16至19日道路仍正常通行，雪見遊憩區亦正常開放，施工期間造成不便，請民眾見諒。

雪見遊憩區聯外道路司馬限林道13.7K施工路段起點。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )