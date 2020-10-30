路面改善工程 雪見遊憩區11／16起連4天不開放入園 10:252020/10/30 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雪見遊憩區雪見遊客中心。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雪霸國家公園管理處今日（30日）指出，為進行雪見遊憩區聯外道路司馬限林道13.7公里至15.2公里路段，瀝青路面刨鋪改善工程，將於11月16日至11月19日，每天上午8時至下午6時封閉施工道路，屆時車輛將無法進入雪見遊憩區，雪見遊憩區於11月16至19日暫不開放遊客入園。 雪管處表示，若遇雨無法施工，道路施工封閉及雪見遊憩區休園時間將順延1周，改為11月23日至11月26日，原訂施工日11月16至19日道路仍正常通行，雪見遊憩區亦正常開放，施工期間造成不便，請民眾見諒。 雪見遊憩區聯外道路司馬限林道13.7K施工路段起點。（雪管處提供／巫靜婷苗栗傳真） (中時 ) #11 #遊憩區 #道路 #施工 #16 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 路面改善工程 雪見遊憩區11／16起連4天不開放入園 10:252020/10/30 寶島 新冠確診創新高 德緊急宣布：11／2起關閉餐廳、酒吧、電影院等設施4週 06:152020/10/29 國際 捷運萬大線 將設雙弧形隔音牆 04:102020/10/30 地方新聞 兩岸緊張 空軍防訓 搏命開40年老飛機 F-5E戰機墜海 29歲飛官殉職 04:102020/10/30 社會新聞 東區週年慶11／5-11／16強勢來襲 推出多重驚喜優惠 15:252020/10/29 生活 遷葬延宕30年 佐倉公墓化身公園 04:102020/10/30 地方新聞 想住獨棟泳池Villa趁現在！「全台最美飯店」明起4天線上狠殺32折 15:552020/10/29 旅遊 元旦連假離島管制航線 11／2開放訂位 12:012020/10/30 生活 《一拳超人：最強之男》怪人協會參謀神秘來襲 應景萬聖節主題驚喜登場 11:172020/10/30 科技 明年元旦連假離島管制航線 下週一開放訂位 11:302020/10/30 生活 寶島熱門新聞 看準人口老化市場 台南業者蓋養生宅搶銀髮商機 - 寶島 台中8農會組隊救蕈菇產業 啟用菇類菌種栽培廠 - 臺中市 梧棲仲夏之夜音樂會 壓軸場31日登場 - 寶島 萬聖節百歲夫妻上街討糖 樂齡生活多采多姿 - 寶島 中油公司回饋社會 通霄五北社區喜迎新巡邏車 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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