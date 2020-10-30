1.興勤(2428)：法人看今年每股盈餘可望達8元，獲利可望重返成長軌道，高檔整理結束，成功突破115元壓力。

2.致伸(4915)：沒匯損問題，Q3每股賺1.73元創新高，向上跳空大漲3%。

3.康控-KY(4943)：打入特斯拉供應鏈消息激勵人心，台股跌勢趨緩，多方出動上攻逾5%。

4.大統益(1232)：前三季合併獲利8.66億元，每股稅後5.41元，多方表態攻到120元之上，創除息以來新高價。

5.皇昌(2543)：公共工程、廠辦建案趕工，第四季營運可望衝今年高峰，底部反彈逾2%。

6.聯電(2303)：雙利多鈍化，法說會後股價開低，跌幅超過3%。

7.大江(8436)：雙喜臨門，Q4喊衝，股價彈升3%，重返五日線。

8.力麗(1444)：昨獲外資買超7252張，今吸引買盤進駐，逆勢走高近3%，挺進五日線及月線。

9.均豪(5443)：外資連2買，晨盤衝高4%，續站高崗。

10.上緯投控(3708)：綠能題材火熱，法人看好未來3年成長態勢，今沿五日線攀揚，挾量走高2.5%。

11.華榮(1608)：外資連5日買超，早盤挾量漲逾3%、收復短均。

12.宏泰(1612)：三大法人昨回補，早盤挾量漲約6%。

13.榮成(1909)：決現增6000萬股，早盤收復10日線及月線。

14.巨大(9921)：自行車市續旺，後市不看淡，早盤漲逾4%。

15.亞德客-KY(1590)：Q3每股賺8.16元創高，早盤勁揚逾8%，登1年來新高。

16.中連貨(5604)：售地利益挹注，前三季EPS 8.66元，激勵早盤強漲逾2%。

17.順德(2351)：車市重返成長，導線架廠笑顏逐開，股價逆勢上揚逾3%。

18.虹冠電(3257)：居家辦公、遠端教育等需求旺盛，前三季EPS達2.18元，晨盤挾量力漲逾3%。

19.達能(3686)：資金湧入太陽能族群，成為抗震強勢股，早盤爆量高漲逾6%，直逼前波24元高點。

20.大魯閣(1432)：將發現金股利4元，股價跳空漲停登波段新高價，第二根漲停到手。

21.益航(2601)：擬與子公司簽訂土城區土地之合建契約，晨盤爆大量衝漲逾3%。

(時報資訊)