部分科技巨頭在發布財報後股價下挫，受此拖累，周四隔夜美股指數期貨下挫。

目前道瓊指數期貨跌0.67%，標普500指數期貨跌0.92%，那斯達克100指數期貨跌1.32%。

蘋果上季iPhone營收大減20%，且再度不公布本季財測，盤後股價下跌逾4%。亞馬遜第三季業績噴發，惟股價利多不漲，盤後下跌1.5%。

稍早前，因美國第三季國內生產毛額（GDP）成長率創下歷史新高，上周請領失業給付人數下滑，及投資人看好科技巨頭即將揭曉的成績單，華爾街股市反彈走高，周四收盤，道瓊指數漲139.16點或0.52%，至26,659.11點，為5天來首度收高。標普500指數收漲1.19%，結束連續3天的跌勢。那斯達克指數勁揚1.64%，為11,185.59點。

不過，三大指數仍料將創下數個月來最大單周跌幅。道瓊指數本周來已下跌5.9%，估將創下3月20日來最大周跌幅。標普500指數本周跌4.5%，料將創下6月12日以來最大周跌幅。

此外，投資人對美國與國際上持續升高的疫情、美國大選的不確定性，以及華府無法推出新一輪紓困方案仍然感到擔憂，周四衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數一度觸及41.2點，創下6月15日來新高。

(時報資訊)