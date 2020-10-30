第四季為歐美傳統萬聖節、聖誕節等旺季，加上新冠肺炎疫情繼續延燒歐美，宅經濟發酵，宏達電(2498)全力搶攻VR(虛擬實境)，也欲搶此波年底旺季拿下更高滲透率，即日起推出「2020萬聖節限定驚喜」，讓購買指定VIVE頭戴式顯示器的玩家都能免費獲得三款熱門虛擬實境遊戲，藉此讓更多市場消者接觸VR。

今年因為新冠肺炎疫情導致遠端商機、宅經濟發酵，VR/AR也因此受到更多市場的青睞，也因此，宏達電挾此波年底旺季，透過促銷優惠，有機會帶動更高的滲透率，坐大VR/AR整體市場。

工研院研究指出，VR/AR裝置被譽為下一個可與智慧手機匹敵的應用市場，2019年全球AR/VR產值約105億美元，未來5年複合年增長率將達到57%，今年由於COVID-19疫情在全球蔓延，AR裝置成功在工廠維修支援、防疫與遠端醫療、遠距互動教學、線上購物旅遊等相關應用發揮驚人效益。工研院觀察指出，展望未來，在超高解析度Micro LED進場顯示技術的突破、以及伴隨著5G高速網路世代的來臨，可望為我國與全球AR產業帶來更廣泛性的創新應用商機。

宏達電表示，即日起推出「2020萬聖節限定驚喜」，讓購買指定VIVE頭戴式顯示器的玩家都能免費獲得三款熱門虛擬實境遊戲，而VEPORT Infinity無限訂閱服務用戶更享有限時免費兌換《陰屍路：聖徒與罪人》(The Walking Dead: Saints & Sinners)的優惠，除免費三款熱門虛擬實境遊戲外，VIVEPORT特別挑選10款驚悚虛擬實境遊戲，包括《佛萊迪的五夜驚魂 VR: 求救訊號》、《層層恐懼》、《AFFECTED：莊園驚魂》 、《恐懼大廳》、《鬼影實錄：迷失之魂》、《Wrest》、《The Room VR: A Dark Matter》、《Nevrosa Escape》、《 Containment Initiative: Pumpkin Hunt》以及《不死堡壘》。

宏達電HTC VIVE是高階虛擬實境平台，整個虛擬實境透事業包括了最頂級的混合實境硬體、VIVEPORT平台及應用程式、專為企業用戶服務的VIVE企業解決方案、投注1億美元的虛擬實境企業全球加速器VIVE X，還有開發娛樂、遊戲及企業虛擬實境內容的VIVE Studio及經營文化領域內容的VIVE ARTS。

(時報資訊)