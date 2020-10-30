疫情影響縮減，麗彤(6539)前3季營收下滑幅度已收斂至年減10.79%，2020全年度營收下滑幅度將有機會降至個位數，明年挾著國內外業績同步加溫，可望挑戰雙位數成長。今日麗彤在興櫃市場股價開跌後，賣壓湧現，股價壓低整理，跌幅在3%以上。

麗彤董事長張麗綺說，公司每年將推出3~5款保健食品與5~7款保養品、開設1~2家DV皮膚管理中心的步調，持續擴張市場版圖，引領公司邁向下一個里程碑。未來持續推進醫美管理平台版圖擴張，瞄準大陸醫美龐大的市場需求，複製醫美管理平台成功的營運模式至長江三角洲地區；從主要產品方面來看，保健食品業務將持續開發更多剛需、專利、有體感及獨特性之保健食品，從台灣出發，跨足中國、東南亞等國際市場。

今年大環境受疫情影響，公司業績能穩健，張麗綺說，主要是歸功在營收比重高達66%的銷售通路-醫美管理平台推動所致，其所謂醫美管理平台係涵蓋與公司策略合作的醫美診所、DV皮膚管理中心兩大實體通路，隨著台灣消費者對於醫美保養的需求增加，進而帶動DV皮膚管理中心穩健擴店、有效會員數增加、醫材銷售業績成長等各面向，也增進與策略合作醫美診所的緊密度，是挹注醫美管理平台近幾年營收能穩健成長的關鍵。

(時報資訊)