蘋果公司公布財報優預期，但iPhone 12受疫情影響延後發表，導致iPhone事業上季營收銳減20%，加上本季財測不明，蘋果盤後股價跌5%。台股開盤受此消息影響。雖台積電ADR收高，但今早台積電(2330)開平後下壓，股價持續被壓抑在季線之下。

台積電ADR周四收盤84.89美元，漲1.04美元，漲幅1.24%，換算每股為490.9元。台積電周四在台股收盤為437元，跌落季線。

台積電昨日收在437元，跌落季線的約438元，外資續賣超21573張。外資近5個交易日共賣超台積電4萬4908張。台積電本周以來，股價持續壓回修正。今早股價最低為433.5元，仍在月季線之下。

台積電第4季在智慧手機帶動，預期單季營收再創新高，估為124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，公司預期全年營收也將成長3成並再創新高。

外資看好台積電受惠蘋果訂單增加，日前亞系外資出具最新報告，看好台積電在蘋果這個最大客戶的支持下，今年第4季至明年成長動能強勁，將台積電目標價從530元調高至600元。

亞系外資指出，目前可看到蘋果多款晶片於2021-2022年在台積電進入量產，包括用於iMac與Macbook的蘋果Silicon晶片以及伺服器CPU，蘋果預備在2022-2023年提升高速運算晶片。此外，明年的上半年蘋果將推出低價iPhone，也採用台積電代工的5奈米A14晶片

蘋果公司季報出爐，營收與獲利優於市場預期，但iPhone 12受疫情影響延後發表，導致iPhone事業上季營收銳減20%，加上本季財測不明，蘋果盤後股價跌5%。

蘋果延續疫情爆發以來的做法，未隨財報公布投資人關注的年底消費旺季營收預測。

(時報資訊)