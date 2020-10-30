中國外匯交易中心數據顯示，30日人民幣兌美元中間價報6.7232，較上個交易日調升28基點，結束連續五日下調，暫時脫離兩周以來低位。

新浪財經報導，人民幣中間價30日報6.7232，上調28基點，上一交易日中間價報6.7260，在岸人民幣上一交易日收報6.7104。

30日在岸人民幣兌美元上漲204基點，現報6.6945，離岸人民幣現報6.6948。

另一方面，中國人民銀行公開市場今日將進行1千億元人民幣7天期逆回購操作。

(工商 )