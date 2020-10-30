長榮大學學生在Dcard校板上貼出與校方詢問的紀錄，左為女學生向校方建言，右為校方的回應，紅線處可見校方劃明界線，表示「無管理權」。（《Dcard》／蘇育宣翻攝）

鍾姓女大生。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

梁姓凶嫌。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南長榮大學29日傳出女學生在返家路上遭擄走殺害的案件，兇手梁姓男子埋伏在台鐵高架橋下，強行擄走隨機經過的女學生，手段兇殘引起社會譁然。事件發生後不少學生、網友在論壇中熱烈討論起事發路段的安全性，也有學生怒轟上月曾反映過路燈問題，但校方當時回應相當消極，網路罵聲一片。

長榮大學校友在批踢踢八卦板貼出多張長榮大學地圖，圖中可見長榮大學緊鄰台鐵長榮大學火車站，與火車站垂直的長大路直通校園，校方開放的夜間通行路段即是沿著長大路往火車站；而內文中點出該條道路並非學生的常用路線，也因超市、宿舍、宵夜區都在別條小道上，所以不少學生會選擇從校園中穿越小路，並沿著台鐵的高架橋行走，但高架橋下並無設置路燈，每到夜晚都漆黑一片，相當危險。

原PO也在文末感慨表示，不僅長榮大學有此問題，許多偏鄉大學也會遇上類似的安全問題，大嘆並不是結伴同行或是早點回家就能萬無一失。並盼望校方及區公所可以好好處理照明問題。

而在論壇《Dcard》長榮大學校板對於此事更是罵聲一片，有學生爆氣貼出，因9月底曾發生女大生在高架橋遭強行掩口鼻的事件，她表示在10月14日曾寄信向校方QA平台反應校內外路燈問題，但學校的回應卻相當消極，校方劃清路燈的區域，回覆學生「若是側門外的停車場路燈不亮，本校無管理權」。

女學生怒罵，「就算沒有管理權，若上次事發過後校方有積極連絡相關部門，去增設照明設備或加裝監視器，甚至提醒學生不要再行走同條路線，或是警局能加強戒備多多巡邏，那發生憾事的機率都能減低很多很多。」

回顧此案，鍾姓女大生在28日晚間從長榮大學步出欲返回租屋處，曾經過台鐵沙崙線高架橋與長大路（大學校門口），沿高架橋下便道往北行走，準備返回租屋處，但隨即遭一位男子擄走，失去蹤影。警方29日前往現場後，於台鐵高架橋下便道旁，發現女大生右鞋1隻，研判女大生遭非自願性帶離現場。

警方獲報後，透過車辨系統，循線查獲位於高雄市阿蓮區的28歲無業梁姓男子。隨警方大批人力前往男子租屋處埋伏，梁姓男子自知難逃，出面坦承犯案，並供稱29日21時許，將被害人屍體載至高雄市阿蓮區一帶棄屍。警方透過梁男的指認快速在阿蓮區一處山溝尋獲鍾女遺體，發現時鍾女全身僅著內褲，脖子上仍套著麻繩。

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(中時新聞網)