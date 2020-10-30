高雄市議員黃捷年僅27歲，首次參選即當選，更連續三個會期榮獲高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）評鑑之「優質議員」，讓黃捷忍不住發文大表興奮與感激之情。文章迅速獲得超過12000個讚，有不少網友留言質疑韓粉「罷捷」的正當性，更有人狂酸韓粉「可以閉嘴了沒？」

黃捷昨日（29）在臉書發文，寫道：「今天高雄市公民監督公僕聯盟（高督盟）公布了第三會期的評鑑結果，也是我第三次獲得這個榮譽，感謝高督盟與專家、民眾對我的肯定！幾位時常在共同領域合作的議員夥伴也都有上榜，能與你們共事真的很榮幸，辛苦了。身為鳳山的議員，為鄉親們服務，為高雄打拚，是我們團隊的本分，我們會更加努力不懈怠，也希望大家們持續監督、鞭策我們！」

黃捷更點名其他獲得「高督盟評鑑問政優質議員」者有：「吳益政、何權峰、林于凱、林智鴻、陳致中、陳麗娜、黃文益、黃秋媖、郭建盟」；獲得「高督盟評鑑提出宏觀進步提案議員」者有：「林智鴻、陳善慧、簡煥宗、陳致中、林于凱、黃文志、郭建盟、陳美雅」。

文章一出，迅速獲得超過12000個讚、近300則留言與超過50次分享。網友紛紛留言：「那些罷捷的韓粉可以閉嘴了沒？」「韓粉在家捶心肝！」「搞不懂韓粉罷免的原因和立場……妳繼續加油啊！」「等下韓粉又要出征了」、「凡罷不掉黃捷，必使黃捷更壯大，就如同貓貓必將統治世界一樣」；但也有網友認為：「這評鑑幾乎都是綠的得獎，顯然公正性有待商榷」、「最好陳致中拿得到」、「會不會做事不是靠冰冷的評鑑能衡量的」。

(中時新聞網)