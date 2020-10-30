中國國防部發言人吳謙30日表示，中美兩軍於本周28日及29日舉行了危機溝通工作組視訊會議。

香港信報30日報導，吳謙在國防部記者會指出，中美雙方商定於2020年11月中旬，以視訊會議方式開展本年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動；此外，今年底前，兩軍還將舉行海上軍事安全磋商視訊會議等。

當被問及中美兩軍交往是否能夠正常進行時，吳謙表示，中方願繼續秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，努力推動中美關係在協調、合作、穩定的軌道上向前發展。

他說，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係穩定符合雙方的利益，需要共同的努力。希望美方與中方相向而行，減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險，為兩軍關係穩定發展發揮建設性作用。

另外，美國國防部發表聲明表示，中美雙方同意建立危機期間及時溝通機制的重要性，並認為有必要保持定期溝通管道，以預防危機和進行危機後評估。

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