正在進行陸港「A+H股」、全球最大IPO案的螞蟻集團，傳出一直削減其投資的許多海外電子錢包公司的資金和人員支持，顯示收斂成為全球支付領導者的野心。

路透30日引述知情人士透露，螞蟻集團在2019年底做出戰略轉變，並由高管變動和優先事項的調整開始，當時該公司計劃進行IPO，並應對大陸的監管挑戰。

根據在9個國家為螞蟻工作或曾經工作過的10幾位高管表示，螞蟻每年曾花費數億美元，用於補貼提供數字支付等金融服務的海外電子錢包公司的用戶增長，但如今這些支出已經大量削減，而且海外的螞蟻員工也正在撤回。

消息人士表示，2020年螞蟻集團還悄悄地叫停一項雄心勃勃的計劃，即基於與螞蟻投資的所有電子錢包關聯的二維碼體系，打造一家全球支付平台。

然而，螞蟻集團將繼續在海外投資。根據該公司在滬港兩地上市的招股說明書，公司計劃籌集至少344億美元，並將十分之一的籌資用於跨境擴張。

螞蟻集團在2020年5月時曾經表示，準備向緬甸電子錢包公司Wave Money投資7,350萬美元，並已在新加坡申請了數位批發銀行牌照。

但消息人士稱，螞蟻集團不太可能對海外電子錢包公司進行進一步的激進投資。有熟悉螞蟻集團想法的人士說，目前的計劃是為海外電子錢包公司提供初步支持，然後他們得靠自己取得成功。

(工商 )