女學生在該路段遭擄走，現場還留下封鎖線。（曹婷婷攝）

鍾女個性開朗，深受學生師長喜愛。（曹婷婷攝）

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生28日晚間從學校健身房打工後，告訴室友「我要回去了」，卻在途中遭梁姓男子擄走勒斃棄屍，全身赤裸僅穿內褲棄屍山區。長榮大學祕書長管美燕哽咽說，昨白天告知鍾同學家屬孩子失蹤消息，原本期盼等到好消息，但晚間11點再去電卻是悲痛的噩耗，女大生母親當下崩潰大哭，校方已聯繫外交部協助家屬抵台。

鐘姓女大生活潑外向，課業表現很好，積極參與國際活動且與同學相處融洽，老師對其表現很稱許，她平常跟同學互動很好也非常照顧同學，室友等了她一夜卻是等到噩耗，情緒也失控。鍾女之前在馬來西亞就讀衛理畢理學院(Methodist Pilley Institute)商管系，該校也是長榮大學姊妹校，鍾女畢業後申請進入長榮大學深造。

管美燕說，校方昨天一直和警方保持聯繫，直到昨晚8點多找到女學生遺體，確定遇害，校方也聯繫家屬，女大生媽媽當場痛哭失聲，由於正值疫情，家屬表示很難訂機票，希望學校協助機票訂購，趕快來台處理後事。

台南隨機強擄 馬國女大生遭勒斃棄屍3米邊坡

(中時 )