安力-KY(5223)發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債安利一KY(52231)，今天正式掛牌交易，今日開盤為103.9元，漲幅為3.9％，CB訂價溢價率為105％，CB轉換價為75.8元。

安力-KY這次可轉債發行金額新台幣4億元，發行期間3年，資金用途為興建湖州廠房所需。公司指出，精密金屬壓鑄及沖壓的生產製程中，電著塗裝之金屬表面處理目前皆透過委外生產方式，近期大陸致力於產業轉型，而昆山市政府對於有輕度汙染表面處理生產工廠管理日趨嚴謹，因此可選擇金屬表面處委外廠商有限，致委外加工成本無法有效下降，且委外加工品質與交期，影響生產進度及銷售交貨天期。

湖州廠於購買之初就已取得環保審批，因此，安力-KY預計於湖州廠增加表面處理產線，將可作為電著塗裝加工生產地，可有效降低生產成本，且交期及品質上安力-KY未來可自己掌握，將可增加產品品質及競爭力，並實現全製程生產，且亦能完善規劃智能化工廠。

安力-KY興建湖州廠房於2020年9月簽訂建設施工合約，總體工程預計規畫興建廠區分為生產2棟廠房、辦公樓等項目，合計可使用總樓地板面積為112,576平方公尺。2020年第3季開始動工，並預計於2022年6月完工驗收並申請使用執照，機器設備於建廠完工後陸續進駐，2022年第4季前設備安裝完畢後開始投產，集團整體產能將提升。

(時報資訊)