樂金化學(LG Chem)股東已經同意和批准該公司分拆旗下電池業務成立新公司的提案，據知情人士周五告知路透等媒體。

而該項決定亦將為供應特斯拉和通用汽車的電池事業鋪上新道路，未來該新公司可能公開上市，以因應高度成本的事業擴展。

樂金化學預計在12月1日推出的新事業體，暫名樂金能源解決方案(LG Energy Solutions)，將由樂金化學全資擁有。

樂金化學目前為當紅電動車商特斯拉的重要EV電池供應商，可謂當紅炸子雞。該公司九月宣布分拆事業計畫，以應付全球電動車日益成長的需求。

樂金化學表示，該公司每年花費3兆韓元(約26億美元)進行設備投資，分拆新公司有助於確保更多資金需求。並指出正在研究新公司上市的可能，但尚未確定。樂金化學早於九月之時，公司財務長曾暗示，新事業體可能在2021年底或2022年初上市。

樂金化學在今年上半在美國俄亥俄州(Ohio)與通用汽車合資成立新電池工廠，在美國為繼2012年的密西根工廠之後的第二個美國工廠。樂金化學並在南韓和波瀾各有一個電池工廠，在中國有兩個電池工廠。

樂金化學目前超車Panasonic，為全球電動車電池最重要供應商，主要合作車廠有通用汽車、特斯拉、雷諾、奧迪、福斯、賓士等，當然還包括南韓自家的現代汽車和起亞汽車。

(時報資訊)