封測龍頭日月光投控(3711)下午將召開線上法說，公布2020年第三季合併財報、說明營運概況及後市展望。今（30）日股價開高穩揚，最高上漲1.76％至63.6元，早盤維持逾1％漲幅，領漲封測族群，表現優於大盤。

日月光投控7月底觸及77.6元的5個月高點後一路拉回，9月底下探58.2元，2個月修正幅度達25％，近日緩步墊高。三大法人上周合計買超1萬2398張，但本周再度轉站多方、迄今合計賣超6946張。

日月光投控第三季合併營收亦創1231.95億元新高，季增14.55％、年增4.8％，優於法人預期的季增11～13％。其中，封測與材料業務營收718.21億元，季增3.3％、年增5.8％，電子代工業務營收531.25億元，季增達33.81％、年增5.02％，表現均優於預期。

累計日月光投控前三季合併營收3281.01億元、年增10.41％，續創同期新高。財務長董宏思先前表示，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求仍相當健康，預期仍可望繳出逐季成長表現，其中系統級封裝（SiP）營收下半年成長動能將加速。

法人認為，受到新台幣匯率強升、毛利率較低的電子代工業務成長動能較強影響，日月光投控第三季獲利估較第二季略降，毛利率估近17％、每股盈餘估約1.6元。第四季受惠蘋果iPhone天線封裝及系統級封裝需求增加，可望帶動第四季營收小幅成長、再創新高。

美系外資日前出具最新報告，看好封測龍頭日月光投控受惠訂單回補速度優於預期、打線封裝需求強勁，且天線封裝（AiP）未來2年成長動能看俏，可望帶動營運加速反彈，將明後2年獲利預期分別調升2％、3％，維持「加碼」評等、目標價85元不變。

(時報資訊)