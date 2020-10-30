致伸(4915)第3季繳出亮麗成績單，合併獲利為9.36億元，EPS為1.73元。致伸早盤漲逾2個百分點，展望第四季，成長動能仍以聲學相關產品為主，除了家用Audio產品新案量產外，也有因疫情受惠的視訊會議影像相關產品新案量產， 估計本季聲學產品占比將拉高至五成，為獲利重心。致伸持續拓展在新事業如警用相機(body camera)模組，AI ROBOT的營收動能，新事業屬於高毛利，致伸也透過產品策略來降低客戶和營收集中度。

致伸3Q毛利率13%，創歷史次高，受惠於產品結構的調整，高毛利率的電競應用、車用及警用產品，及高階音響出貨較多，產品組合優化所致。

致伸近年來為就近服務客戶爭取代工業務及降低生產成本的情況下，已於大陸東莞、昆山、重慶及惠州、泰國等地建立生產基地。在行動裝置相機模組方面，致伸產品主要包括筆記型電腦、智慧型手機、平板電腦之內建相機模組、指紋辨識模組及通訊週邊設備之藍牙耳機、充電底座等。

隨消費者習慣利用身邊手機相機，隨時拍取照片或錄取視訊分享親朋好友，使得智慧型手機及平板電腦大廠持續推出內建相機模組之高畫素智慧型手機及平板電腦，另隨網路普及與頻寬增加，筆記型電腦內建相機模組已成為筆記型電腦標準配備，顯示內建相機模組的市場仍有極大的成長空間。今年受到疫情影響，NB等相機模組需求強勁。

而在智能影像系統方面，致伸看好隨著影像AI環境愈趨成熟，家庭中Wi-Fi無線網路普及率逐年增高，無線傳輸相關應用蓬勃發展，將帶動家用家庭安全監控的銷售。市場對無線智能監控需求大增，將帶動消費者購買智能門鈴、智能門禁系統、智能監控系統作、為行動裝置的應用延伸。

(時報資訊)