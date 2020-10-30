日本統計局(Statistics Bureau of Japan)表示，東京10月核心消費者物價指數(CPI)，與去(2019)年同期比較下跌0.5%，符合外界預估值。

納入相關能源產品，但剔除生鮮蔬果項目的東京10月核心CPI，年減率雖為0.5%，但較9月相比卻只減少0.2%。另外，這次數值為101.4，尚在榮枯分水嶺100以上。同時，若計入生鮮食物的CPI，數值則為101.8，年減0.3%，月亦減0.4%。

東京因貴為日本首都，此類數據也牽動著整個日本物價走勢，頗具參考意義，故深受日本匯銀人士喜愛外；同時，日本央行也都有密切觀察東京核心CPI數值變化，作為未來調整利率政策依據。東京核心CPI亦與日本通貨膨脹變化息息相關，當通膨愈大時，市場對日元購買力通常會縮手。另方面來說，當日元走弱時，往往對日元真的有需求投資人來說，常常會趁機進場撿便宜。

(時報資訊)