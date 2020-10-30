八年級生何立誠畢業於國立臺灣海洋大學，因為個性活潑熱情、喜歡與人互動，在校時就期許自己未來能朝著業務工作發展，畢業後曾進入壽險業、航運業及電子業擔任業務，花了兩年多摸索，也深刻體會不同產業之間的企業文化、工作氛圍有如天壤之別，直到兩年前加入永慶房屋，他才確定自己找到人生方向。

何立誠笑說，「同樣是做業務，我還是喜歡與客戶面對面互動，也不用煩惱要向親朋好友推銷商品，現在這份工作讓我感到自在、快樂，我也享受幫助客戶圓夢後的成就感。」

月月晉升不靠年資！初入行九個月連升七級

何立誠在短短入行九個月，就憑著能力月月晉升，從經紀人連升七級成為襄理，最高月收入十五萬、第二年突破百萬年薪，並且還連續兩年拿到共三十萬的幸福成家基金，成功為自己實現人生第一個目標「存到買房頭期款」，這個成功經驗讓大學同學們聽了都羨慕不已。

「成功不必在我！」何立誠謙虛的說，他享受和同事們一起打拼事業的氛圍，不再需要靠自己單打獨鬥，加上年輕化、沒有代溝的團隊夥伴，更成為他工作上最堅強的後盾，幫助他勇往直前、在工作中實現自我理想。

何立誠努力打拼事業，希望給女朋友滿滿安全感，共築幸福的家。(圖/業者提供)

「師徒制」助攻新人快速上手 品牌、公司資源成致勝關鍵

何立誠坦言，自己足足花了兩年的時間認識不同產業，也在這個過程中更了解自己，尤其在永慶房屋「師徒制」的幫助下，快速上手，並在入行第二個月就成交案件，這讓原本還在為他憂慮、擔心的母親，終於放下心中的大石頭。

他笑說：「媽媽一開始很擔心我的表現不好，但她觀察一段時間後發現，永慶強大的品牌魅力與完整的公司資源，以及有別於其他公司的團隊合作氣氛，都是成為我每月達成目標、取得好成績的關鍵，從此之後她完全改觀，開始全力支持我投入這個產業。」

何立誠(圖前左一)和同事感情相當好，不僅工作上團隊合作，下班後還會組隊運動。(圖/業者提供)

團隊合作創佳績 工作、生活都精彩！

何立誠和同事相處融洽，同事之間就像兄弟姊妹一樣，無話不談，而且只要業務上遇到困難，學長姐都會主動照料，同心協力達成目標，進而屢次創造佳績。下班之餘，何立誠還會跟同事們相約打球，甚至在公司舉辦的籃球聯賽中名列八強。何立誠笑說：「同事們是我工作上的啦啦隊，也是我生活中不可缺少的夥伴，他們為我撐腰，讓我盡情發揮自己的潛力。」

「加入永慶房屋後，我從來不會錯過家裡任何重要活動！」讓何立誠最有感的還有公司打造的幸福職場，像是彈性工作八小時制度，讓他兼顧與家人相處、女友約會和工作時間分配。面對人生下一個目標，何立誠自信的說：「我目標在三十一歲和女友完成終身大事，三十二歲就有孩子相伴，並持續朝向年薪兩百萬的目標前進。」何立誠鼓勵求職者，只要選擇對的產業，並堅持到底，就能築夢踏實。

何立誠加入永慶房屋後，感謝師父陳冠甫(圖左)與店長劉哲齊(圖右)的指導，幫助他實現人生理想。(圖/業者提供)

(中時新聞網)