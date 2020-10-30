睽違五年，眾所期待的南台灣最強跨年活動-義大世界跨年晚會強勢回歸！2021『紫耀義大 享樂拾光』跨年晚會，適逢義大世界開幕十周年，將於12月31日於義大世界大草坪舉辦。

跨年演唱會，由金鐘獎新科得主「曾國城」、主持界新秀「徐凱希」攜手主持，更邀請到人氣樂園「茄子蛋」擔綱開場演出、金曲歌王蕭煌奇接力獻唱，以及全能天后楊丞琳、情歌王子Bii畢書盡陪您倒數迎新年！超強卡司輪番上陣，還有搖滾女王楊乃文獨家跨年演出、超人氣百萬 YouTuber 黃氏兄弟更獻上首場跨年演唱，都在高雄義大世界，整場演唱會從流行嘻哈到經典搖滾，眾星雲集，High翻義大！

義大世界從2009年底開始舉辦跨年活動，連續六屆的跨年演唱會圈粉無數，搭配煙火，壯闊吸睛；而自2016跨年起，義大世界有別以往，以大型煙火展演，年年帶來全台最炫長、最壯麗多變的煙火秀，2020跨年更結合400台無人機表演，呈現的絕美圖騰獲得民眾一致好評。義大世界對跨年一直充滿熱情，希望與大家共享每次倒數的感動，今年歡慶開幕十周年，義大世界特別於大草坪舉辦演唱會，邀請重量級主持人-曾國城，甫奪下金鐘主持人獎的他，首場大型活動就獻給義大世界的觀眾，將和主持新秀徐凱希合作，與民眾同歡義大跨年夜！

義大世界跨年晚會除了演唱會卡司備受期待，跨年煙火秀也是精彩絕倫，今年歡慶十周年，跨年煙火秀將展演10分10秒，以「愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生、閃耀義大世界」五大主題，展現活力與朝氣，包括以極速環繞的開場煙火，還有夜空彩蛋，會以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣，帶給民眾視覺驚喜，樂迎新年。

想在義大世界跨年晚會享受VIP級的專屬禮遇嗎？義大皇家酒店與義大天悅飯店特別推出四天三夜與三天二夜的跨年住房專案，雙人入住19,000元起，除了含每日早餐及跨年夜晚餐，還可享有跨年特定VIP觀賞區、專屬入場通道等福利，11月15日前預訂並且全額付清，義大皇家酒店提供免收10％服務費的早鳥優惠；至於天悅飯店同樣可減10％服務費外，每房再加贈1,000元義大天悅飯店的餐飲抵用券乙張。

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