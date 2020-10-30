每月底公布的台經院製造業景氣燈號，領先官方數據預告製造業景氣動向。台灣經濟研究院今（30）日公布2020年9月最新資料，整體製造業景氣信號值由109年8月11.10分，增加0.39分至9月11.49分，是7月回升已來第三個月向上攀升，燈號亦第二個月繼續維持上個月代表低迷的黃藍燈。

台經院指出，觀察9月國內製造業相關數據，受惠於華為禁令前急單拉貨及消費性電子新品相繼推出，使得電子產業的出口、外銷訂單與生產指數年增率續呈雙位數成長，加上原物料價格緩步走高，使得下游廠商回補庫存需求湧現，亦令傳統產業表現漸次回穩，有助於拉抬需求面與經營環境面指標，加上華為禁令生效前的急單效應，帶動電子業續強、傳產明顯回溫。

台經院景氣預測中心分析，這個月整體製造業景氣燈號連二個月呈現黃藍燈，雖然尚未轉為代表景氣持平的綠燈表現，不過就景氣信號分數來看，本月信號分數已連續三個月走高，若扣除農曆春節因素，信號分數係自2018年11月以來新高。展望未來，時序即將進入歐美年終消費旺季、加上國際品牌新機陸續上市，有助於國內製造業景氣動能轉好。

惟台經院景氣預測中心仍提醒，近期歐美各地面臨第二波疫情感染高峰，各國於9月下旬收緊限制措施，加深今年第四季全球經濟再度衰退的可能性。

(工商 )