基富通平台上的「好享退」活動即將截止，原本截止日是10月31日因適逢假日因此順延，基富通表示，民眾只要在11月2日（一）前（含），在基富通官網上使用「晶片金融卡」或「網路銀行」申請線上開戶並在12月2日前完成第一次扣款即可成功參與「好享退」啟動自己的退休準備。

基富通平台上以退休準備投資為主的「好享退」自8月18日第二波開放申購以來，平台已經有近四萬的民眾申請開戶。基富通董事長林修銘表示，國人退休準備意識抬頭，基富通平台上的「好享退」專案，包含9檔經過專家嚴選，且經過過去一年市場震盪洗禮仍有穩健表現的組合型基金，並提供民眾以零手續費及低經理費的方式申購，鼓勵大家以定期定額、紀律且長期投資的方式，幫自己的退休提早做準備。

基富通總經理黃致淵指出，「好享退」申購有截止時間，且目前開戶人數眾多，開戶也需數天作業時間完成，想參加「好享退」的民眾須在11月2日（一）前（含）至基富通官網「申請」線上開戶（僅限以晶片金融卡及網路銀行開戶申請），並12月2日前完成第一次扣款，都將取得好享退的專案資格。也呼籲民眾在活動的最後倒數時間把握機會，在高齡化、少子化的情況下，更要透過自主理財、及早做退休準備，給自己更好的退休生活。

(工商 )