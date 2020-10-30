華為副董事長兼財務長孟晚舟引渡案於加拿大時間29日繼續開庭，孟晚舟一方獲得小勝，因法官駁回加拿大檢察官試圖阻止孟晚舟代表律師團隊，就反對引渡的其中一個論點而提交證據的行動。但法官同意檢察官看法，指有關論點不足以讓其撤銷訴訟。

香港信報30日援引為媒報導稱，檢察官的要求遭到駁回，有助孟晚舟一方，可繼續提出有關美國引渡她的行動提交部分證據，這部分證據主要是支持美國以錯誤證據提出引渡孟晚舟的論點。先前孟晚舟被控以失實陳述誤導匯豐銀行，隱瞞華為與伊朗有生意往來的關係。

加拿大檢察官在2020年9月向法官提出要求，指有關論點不須審理。主審法官Heather Holmes於29日周四發表書面裁決，容許孟晚舟一方可以提交兩份證據，因為後者確實有可能挑戰美國引渡要求。

另外，29日的聆訊由加國邊境服務局官員Scott Kirkland作供。他表示，在拘捕孟晚舟前，也曾擔心在拘捕行動前截查並對其問話可能被視為侵犯人權，但他沒有向其他人士提出相關看法，因為時間緊迫。

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