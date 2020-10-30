日前掀起「私生子」一說風波的香港導演爾冬陞，起因為在《演員請就位2》節目中說，他2013年看到周杰倫時嚇了一跳，因為實在和同母異父的哥哥姜大衛長得太像，當時他還查了一下哥哥姜大衛在周杰倫出生前10個月的行程，發現哥哥還真的在台灣，所以才讓他以為對方是哥哥的私子生。此話一出，果然掀起一波話題，這件事傳到本人姜大衛的耳裡，他也大方回應了。

姜大衛日前出席兒子的電影首映會，被問到爾冬陞在節目裡說周杰倫因長得和他太像，一度以為是私生子一事，他大方回應：「好多人都這樣講，我想是有一些照片的角度相似吧，我都不道有多希望他是，如果他是我的私生子，我還用做嗎？我現在已經退休啦！」

兒子姜卓文聽了之後，也一直笑說Sorry；姜大衛更開玩笑說：「他有這個大哥也不用做啦」。沒想到多年前的一個玩笑話，竟成了近日的熱門話題。不過也有不少網友說，這種玩笑還是不要亂開的好，這樣對葉惠美(周杰倫媽媽)不太好。有趣的是，在周杰倫自導自演的電影《天台》裡，就是找了姜大衛來飾演老年的自己，似乎當時周董也把這個哽埋在電影裡，幽了自己一默。

(中時新聞網)