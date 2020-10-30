7旬劉姓男子出現血尿就醫，確診罹患膀胱癌第二期，因腫瘤位置近膀胱根部並侵犯肌肉層，只能採取膀胱全切除手術，患者擔憂且難以接受。童綜合醫院近期引進新型免疫治療，在腫瘤明顯萎縮後，進行部分膀胱切除進而保留功能，提升術後生活品質。

童綜合醫院泌尿腫瘤中心主任黃立華表示，根據國健署統計，膀胱癌在各癌發生率的排名，男性為第9位、女性為第16位；死亡率的排行於男性為第11位、女性為第13位。

黃立華表示，患者為第二期以上膀胱癌，須進行膀胱全切除手術，才有機會將腫瘤完全切除，此外，還須有化療介入，才算是完整療程。由於進階型（第二期）膀胱癌治療期長，加上病人術後沒有膀胱，影響生活品質，造成治療意願低落，相對於其他癌症，完治率低很多。

黃立華指出，童綜合醫療團隊近期引進新型治療方式，在膀胱癌術前採用免疫治療代替化療，副作用降低許多，在免疫治療4個療程結束後，病人可馬上接受手術，沒有傳統化療要等體力恢復問題，這樣的治療革新，目前已看到初步成果。

童綜合醫院副院長歐宴泉表示，根據術後的病理報告，免疫治療對癌細胞的反應率可達8成以上，已勝過化學治療，其中更有3名病人，術後的膀胱檢體顯示腫瘤細胞已經完全消失，甚至其中1名病患改採部分膀胱切除手術，保留了膀胱。

針對這樣一個治療上的變革，歐宴泉進一步指出，進階型膀胱癌在泌尿科是個複雜的狀況，處理過程相對辛苦，童綜合醫院不斷在泌尿腫瘤治療方面精益求精，除了採用免疫治療代替化學治療，也將達文西機械手臂技術引入膀胱癌治療，膀胱切除和人工膀胱的重建，都可以用微創手術來完成。這樣一個免疫治療配合微創手術的治療過程，除了有更好的治療效果，也預料將大大提高病人的治療意願。

歐宴泉副院長表示，除了採用免疫治療代替化學治療，也將達文西機械手臂技術引入膀胱癌治療，膀胱切除和人工膀胱的重建，都可以用微創手術來完成。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

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